Sazor podpisal sporazum o izmenjavi repertoarja z britansko organizacijo NLA Media Access

London, 14. marca - Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (Sazor) je v Londonu z britansko organizacijo NLA Media Access podpisala bilateralni sporazum o izmenjavi publicističnih in novinarskih del, ki jih zastopata. Gre za prvi sporazum med državama na področju kolektivnega upravljanja novinarskih in publicističnih avtorskih pravic.