Na svetovni dan poezije maratonsko branje v Ljubljani

Ljubljana, 14. marca - Na pobudo pesnika Dejana Kobana in somišljenikov bo na svetovni dan poezije, 21. marca, v Ljubljani potekalo 24-urno branje, katerega cilj je povezati tako profesionalne in ljubiteljske pesnice in pesnike kot bralce oziroma ljubitelje te vrste umetnosti. Do danes se je na dogodek, ki se bo zvrstil na treh lokacijah, prijavilo 165 avtorjev.