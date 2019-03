Migranti se bodo lahko v družbo vključili tudi preko projekta S kulturo do dela

Ljubljana, 14. marca - Sodelujoči v projektu S kulturo do dela, ki ga izvajajo zavod Global, Studio 25 in društvo Odnos, želijo pomagati migrantom, da se predstavijo širši javnosti in hkrati razvijejo veščine in znanja za vključevanje na trg dela. Pripravili bodo štiri sklope usposabljanj za migrante iz Afrike, Azije in Južne Amerike.