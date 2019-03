Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 14. marca - Vlada je na današnji seji sprejela predloga novel zakonov o davčnem postopku in o letalstvu, ki sta potrebni zaradi prenosa določb evropskih direktiv v slovenski pravni red. Sprejela je načrt uravnavanja reguliranih cen in višino rezerv nafte, med kadrovskimi zadevami pa imenovala vršilce dolžnosti generalnih sekretarjev na več ministrstvih.