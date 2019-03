Marko Marin pri Crveni zvezdi do leta 2021

Beograd, 14. marca - V Bosanski Gradiški rojeni nekdanji nemški reprezentant Marko Marin je podaljšal pogodbo s srbsko Crveno zvezdo do leta 2021. Le 170 cm visoki krilec je od lani član beograjske zasedbe, z njo je v tej sezoni nastopal v skupinskem delu evropske lige prvakov in osvojil četrto mesto za francoskim PSG, angleškim Liverpoolom in italijanskim Napolijem.