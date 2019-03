Pri romanu Sodni dnevi moči združila Peter Čeferin in Vasja Jager

Ljubljana, 14. marca - Pri Cankarjevi založbi je v sostorilstvu Petra Čeferina in Vasje Jagra izšel kriminalni roman Sodni dnevi. Znani odvetnik in preiskovalni novinar sta v fikcijo vpletla zgodbo, ki Čeferina preganja že več kot desetletje, v celotnem procesu pa sta se zelo dobro ujela in spoprijateljila, sta povedala na današnji predstavitvi v knjigarni Konzorcij.