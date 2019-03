Zaradi strupenih plinov zaprli več kot 100 malezijskih šol

Kuala Lumpur/Singapur, 14. marca - Malezijske oblasti so odredile zaprtje 111 šol, potem ko je več sto ljudi zbolelo zaradi zastrupitve z metanom. Domnevni krivec za zastrupitve so kemikalije, na črno odvržene v reko Kim Kim v mestu Johor Bahru na skrajnem jugu Malajskega polotoka. Med osumljenci za to kaznivo dejanje je lastnik nezakonite tovarne za predelavo pnevmatik.