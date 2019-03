Dars izbral izvajalce za nove sklope rušitev cestninskih postaj

Ljubljana, 14. marca - Dars je izbral izvajalce za rešitev novih sklopov cestninskih postaj na avtocestah. V treh sklopih je za rušitev in preureditev predvidenih skupno 16 cestninskih postaj, in sicer sedem čelnih in devet stranskih. Hkrati z rušitvami bo Dars izvedel tudi 12 kilometrov obnov smernih vozišč.