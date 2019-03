Jernej Damjan izvoljen v komisijo športnikov pri mednarodni zvezi Fis

Seefeld, 14. marca - Slovenski smučarski skakalec Jernej Damjan je dobil prav posebno čast. S strani športnikov in športnic, ki so tekmovali na minulem svetovnem prvenstvu v Seefeldu, je bil izvoljen v komisijo športnikov pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) z mandatom do naslednjega svetovnega prvenstva leta 2021, so danes sporočili s Smučarske zveze Slovenije.