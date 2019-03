V kranjski Mestni hiši kiparska postavitev in rudniško navdahnjene lučke

Kranj, 14. marca - Gorenjski muzej bo v Mestni hiši v Kranju drevi ob 18. uri odprl kiparsko prostorsko postavitev Milojke Drobne Oživljene ugasle krajine in projekt Naravoslovnotehniške fakultete ljubljanske univerze in Zavoda za gradbeništvo Kresničke v rudniku. Obe gostujoči razstavi sta vsebinsko povezani in se med seboj dopolnjujeta.