Nekdanji direktor uprave za policijske specialnosti Sušanj ni uspel izpodbiti odpovedi

Ljubljana, 14. marca - Izredna odpoved, ki jo je po izbruhu afere o preskakovanju čakalnih vrst v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana dobil nekdanji direktor uprave za policijske specialnosti Robert Sušanj, je prestala sito višjega delovnega sodišča. To je potrdilo, da je bila odpoved pravilna, pravočasna in zakonita, danes poročata Delo in Slovenske novice.