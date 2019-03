Biofarmacija tudi v smeri celičnih in genskih terapij

Ljubljana, 14. marca - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport danes poteka konferenca o trendih v biofarmaciji, ki naj bi se po besedah Matjaža Peterke, vodje projekta Biopharm.si, v prihodnjih letih premikali proti celičnim in genskim terapijam. O tem in drugih trendih ter stanju v biofarmaciji so spregovorili tudi v uvodnem razgovoru.