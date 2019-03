Osrednji del ZDA prizadela "ciklonska bomba"

Denver, 14. marca - Osrednji del ZDA, predvsem zvezno državo Kolorado, je v sredo doletel pojav, ki mu meteorologi zaradi hitrega in velikega padca atmosferskega pritiska pravijo ciklonska bomba. V praksi je to pomenilo močan orkanski veter in izjemno velike količine snežnih padavin, ki so za več ur povsem ohromile državo.