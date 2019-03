Republikanci potrdili zvezno prizivno sodnico, ki za spolne napade krivi žrtve

Washington, 14. marca - Republikanska večina v senatu je na položaj zvezne prizivne sodnice v Washingtonu potrdila 45-letno konservativko Neomi Rao, ki je v preteklosti zagovarjala "možato" stališče, da so si žrtve spolnih napadov lahko tudi same krive, če preveč pijejo. Demokrati so bili enotno proti.