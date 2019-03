Koper, 13. marca - Košarkarji Sixt Primorske so v tekmi zadnjega, 22. kroga lige Aba2 premagali Rogaško s 85:80 (27:20, 44:38, 58:57). Koprčani so redni del tekmovanja končali na prvem mestu z 20 zmagami in dvema porazoma, Rogaška pa pri dnu lestvice s sedmimi zmagami in 15 porazi.