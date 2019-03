Evropska komisija: Ni dovolj le glasovati proti brexitu brez dogovora

Bruselj, 13. marca - Evropska komisija je danes po glasovanju britanskega parlamenta, ki je zavrnil brexit brez dogovora, spomnila, da so s premierko Thereso May že sklenili dogovor. "Da se vzame brexit brez dogovora z mize, ni dovolj le, da se glasuje proti izhodu brez dogovora, treba je tudi podpreti nek dogovor," so dejali v Bruslju.