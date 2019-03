Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 16. marca - Pri KUD Logos je izšla knjiga Kaj je krščanstvo? Maksima Izpovedovalca in pri založbi Inštituta za novejšo zgodovino knjiga Dunje Dobaja Za blagor mater in otrok: Zaščita mater in otrok v letih 1919-1941. Založba Miš je izdala roman Hvala za škarje Tine Bilban, založba Mladinska knjiga pa priročnik Z Jernejo do zdravega vrta.