Newyorška MoMA bo razstavila instrumente slavnih glasbenikov

New York, 15. marca - Ugledni Metropolitanski muzej (MoMA) v New Yorku bo razstavil instrumente znanih glasbenikov, kot so Eric Clapton, Bob Dylan in Lady Gaga. Na razstavi z naslovom Play It Loud: Instruments of Rock & Roll bo od 8. aprila do 1. oktobra na ogled več kot 130 glasbil iz zadnjih osmih desetletij, so sporočili iz muzeja.