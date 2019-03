Jernej Novak v knjigi Gledališko desetletje zbral kritike iz 80. let

Ljubljana, 13. marca - Gledališki kritik in dramaturg Jernej Novak je v knjigi Gledališko desetletje zbral kritike, ki jih je pisal v sezonah od 1979/80 do 1989/90. Omenjeno desetletje je izbral, ker je imel pregled nad celotno produkcijo in ker je bilo to eno najbolj ustvarjalnih obdobij v novejši zgodovini slovenskega gledališča, je povedal na nocojšnji predstavitvi.