Vlada danes tudi o dodatnem pokojninskem zavarovanju policistov

Ljubljana, 14. marca - Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katerim se uresničuje zahteva iz sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med vlado in policijskima sindikatoma glede dodatnega pokojninskega zavarovanja policistov, so sporočili z vlade.