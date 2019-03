Ilki Štuhec ne bo treba na operacijo, poškodovano koleno se dobro celi

Basel, 13. marca - Ilka Štuhec je danesv Basku opravila zdravniški pregled pri kirurgu Niklausu Friedrichu, ki je bil zadovoljen s celjenem poškodbe. Potrdile so se prvotne napovedi in Štuhčevi ne bo treba na nov operativni poseg. Dvakratna svetovna smukaška prvakinja bo še vedno nosila opornico za stabilizacijo kolena, so sporočili iz tabora slovenske šampionke.