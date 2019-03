EU odločena preprečiti, da bi Sirija postala pozabljen konflikt

Bruselj, 13. marca - EU je odločena preprečiti, da bi Sirija postala pozabljen konflikt v coni brez vojne in brez miru, je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini ob robu konference v podporo prihodnosti Sirije in regije v Bruslju. To tveganje namreč obstaja, ljudje pozabljajo, da Sirci še vedno potrebujejo pomoč, je opozorila.