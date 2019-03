Neznanec v okno Društva DIH - Enakopravni pod mavrico vrgel kamen

Ljubljana, 13. marca - V okno Društva DIH - Enakopravni pod mavrico je v torek okoli 18. ure neznanec vrgel kamen. Priletel je v prostore društva, v katerem sta bili dve osebi, ki pa v incidentu nista bili poškodovani, so danes sporočili iz društva. Domnevajo, da je bil dogodek, ki so ga prijavili policiji, nameren in vnaprej načrtovan napad na LGBTIQA+ organizacijo.