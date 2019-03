Rogličeva ekipa dirko od Tirenskega do Jadranskega morja začela z drugim mestom

Pisa, 13. marca - Nizozemska kolesarska ekipa Jumbo-Visma je dirko svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja začela z drugim mestom v današnji ekipni vožnji na čas. Na povsem ravninski trasi v Lido di Camaioreju v dolžini 21,5 kilometra so Primož Roglič in kolegi zaostali le za avstralskim Mitchelton-Scottom.