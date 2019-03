Taekwondoisti po nove točke za OI v Belgijo

Ljubljana, 13. marca - Belgijski Lommel bo konec tedna gostil močan turnir v taekwondoju, serije G2. Slovenijo bodo zastopali trenutno najboljši borci Ivan Trajković, Patrik Divkovič (oba do 87 kg) in Dunja Lemajić (do 62 kg). Osnovna želja je osvojiti čim več točk za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020.