Po mnenju NSi bo potrebna temeljitejša prenova pokojninskega sistema

Ljubljana, 13. marca - V NSi po prvi oceni predloga sprememb pokojninske zakonodaje menijo, da gre za manjše popravke in da bo za dolgoročno finančno vzdržnost potrebna temeljitejša prenova sistema. Spomnili so na svoj predlog "modernega tristebrnega pokojninskega sistema" in izrazili upanje, da bo vlada konstruktivna ter pripravljena prisluhniti tudi predlogom NSi.