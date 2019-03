Alpe Adria Green ob načrtih za vetrnice v Loškem Potoku skrbijo ogrožene rastline in živali

Loški Potok, 17. marca - Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je podala pripombe na dopolnjeni osnutek sprememb občinskega prostorskega načrta v Loškem Potoku, s katerimi bi občina omogočila postavitev vetrne elektrarne. Kot opozarjajo, se tam nahaja več varovanih rastlinskih in živalskih vrst, kot so hrošči, dvoživke, ptice, netopirji in velike zveri.