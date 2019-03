Policijska konja v Piranu velika atrakcija

Piran, 13. marca - V nedeljo in torek so piranski policisti skupaj s policistoma konjenikoma Postaje konjeniške policije Policijske uprave Ljubljana izvedli opazovalno službo s poostrenim nadzorom. Policista konjenika in njuna lipicanca so imeli tokrat predvsem preventivno vlogo, obenem pa so bili na slovenski obali tudi velika atrakcija.