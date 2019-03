Ljubljanska borza: Delnice KD Group z več kot petodstotno rastjo

Ljubljana, 13. marca - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,48 milijona evrov poslov. Največ ga je odpadlo na delnice KD Group, ki so se podražile za 5,3 odstotka. V ospredju so bile še delnice Petrola in Triglava. Tečaji so se gibali neenotno, indeks SBI TOP je pridobil četrtino odstotka.