Enajstim veteranskim organizacijam 1,5 milijona evrov za delovanje

Ljubljana, 13. marca - Minister za obrambo Karl Erjavec je danes s predstavniki skupaj 11 društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov in ki so bili uspešni na javnem razpisu, podpisal pogodbe o sofinanciranju njihovega delovanja za leto 2019 v skupni višini sredstev nekaj več kot 1,5 milijona evrov.