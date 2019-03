V ZDA letalstvo spodbudilo naročila trajnih dobrin

Washington, 13. marca - Naročila trajnih dobrih so v ZDA januarja v primerjavi z decembrom narasla za 0,4 odstotka. To se je zgodilo predvsem na račun naročil za nova civilna potniška in tovorna letala, ki so v primerjavi z decembrom zrasla za 15,9 odstotka, je sporočilo ministrstvo za trgovino.