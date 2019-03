V ZDA cene na ravni proizvajalcev februarja malenkost navzgor

Washington, 13. marca - V ZDA so cene na ravni proizvajalcev februarja v primerjavi z januarjem narasle za 0,1 odstotka. Prej so tri mesece zapored padale. Gre za novo v vrsti potrditev, da inflacija v ZDA ostaja pod nadzorom in da zaradi nje ni treba višati obresti. Od februarja lani so se cene na ravni proizvajalcev povišale za 1,9 odstotka.