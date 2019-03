Ljubljana, 13. marca - Nogometni klub Maribor je ob novih 1600 evrov. Kazen je klubu izrekel disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj, vnovič pa so bili razlog navijači, ki so na sobotni tekmi z Gorico (2:1) prižigali bakle ter skandirali žaljivke na račun tekmecev in sodnikov.