V vdor v severnokorejsko veleposlaništvo v Madridu domnevno vpletena Cia

Madrid, 13. marca - Po navedbah virov v španski policiji in obveščevalni agenciji CNI sta najmanj dva od desetih ljudi, ki so februarja vdrli v severnokorejsko veleposlaništvo v Madridu, povezana z ameriško obveščevalno agencijo Cia, danes poroča španski časnik El Pais. Do vdora je sicer prišlo le nekaj dni pred vrhom predsednikov Severne Koreje in ZDA.