V letu 2018 izboljšanje plačilne discipline

Ljubljana, 16. marca - Plačilna disciplina slovenskih podjetij se je lani nekoliko izboljšala. Dospele neporavnane obveznosti so imele trend upadanja, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek je bil manjši tudi v primerjavi s preteklimi leti. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov po podatkih Ajpesa deluje v trgovini in gradbeništvu.