OKS: Odnos države do športa vse bolj problematičen

Ljubljana, 13. marca - Predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenija (OKS) so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani izrazili nezadovoljstvo s po njihovem mnenju vse bolj problematičnem odnosu države do športa. Opozorili so na pomanjkljivo financiranje in politično zastopanost športa ter nepripravljenosti politike na konstruktiven dialog.