GZS: Predlagane spremembe vsekakor izhodišče za dostojnejše pokojnine v prihodnje

Ljubljana, 13. marca - Predlagane spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so po oceni Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) vsekakor izhodišče za dostojnejše pokojnine v prihodnje in seveda osnova za višanje odstotka delovno aktivne populacije v starosti nad 55 let. Pričakujejo pa, da jih bo predlagatelj seznanil s finančnimi posledicami predloga.