Mladi pred podnebnim štrajkom: Gre za našo prihodnost

Ljubljana, 13. marca - Gre za našo prihodnost, so pred podnebnimi protesti, ki jih pripravljajo v petek, poudarili mladi. "Ne stavkamo zato, da lahko zamudimo pouk. Mladi se aktiviramo in to ni enkratni dogodek," je pred t. i. Podnebnim štrajkom danes v Ljubljani poudarila Gala Alica Ostan Ožbolt.