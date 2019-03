Novogoriški Borov gozdiček dobiva novo podobo

Nova Gorica, 17. marca - Novogoričani so iz participativnega deleža proračuna v letu 2018 izbrali tudi projekt ureditve bajerja v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Bajer je bil že precej zarasel, zato so ga očistili in uredili. Strokovnjaki so pripravili smernice za ohranitev biotske raznovrstnosti, posekali trstičje in ob pot postavili prvo informativno tablo.