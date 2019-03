Ljubljana, 13. marca - Srečanje ob slovenskem dnevu možganov v organizaciji Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Sinapse in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, na katerem bodo med drugim predstavili novo spletno stran Zdrava glava, bo danes ob 19. uri v veliki sejni sobi Mestne hiše na Mestnem trgu 1, so sporočili iz akademije.