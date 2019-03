Tisti brez 40 let pokojninske dobe bodo delali do 67. leta, za izračun pokojnine višji odmerni odstotek

Ljubljana, 13. marca - Za zavarovance brez 40 let pokojninske dobe se bo upokojitvena starost po predlogu pokojninskih sprememb postopoma od leta 2023 do 2034 dvignila na 67 let, medtem ko zdaj znaša 65 let, je na današnjem brifingu povedala ministrica za delo Ksenija Klampfer. Odmerni odstotek za izračun pokojnine pa se bo po predlogu zvišal na 63 odstotkov.