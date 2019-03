Ljubljana, 13. marca - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes v povprečju zvišujejo, indeks SBI TOP je do 11.15 pridobil 0,29 odstotka. V prvi kotaciji se najbolj dražijo delnice Telekoma Slovenije in Save Re, cenijo se delnice Krke. Za vlagatelje so najbolj zanimive delnice Petrola.