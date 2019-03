Banka Slovenije zaznala prevare z veriženjem kreditov

Ljubljana, 13. marca - Banka Slovenije je pri nekaterih posojilojemalcih zaznala, da so v zelo kratkem času sklenili več posojil pri različnih bankah, ob tem pa to dejstvo zamolčali. Kot so poudarili, celotna vrednost ne predstavlja tveganja za stabilnost finančnega sistema, gre pa za nedopustno ravnanja z znaki kaznivega dejanja, o čemer so obvestili tudi policijo.