Društvo novinarjev obsoja nov poskus ustrahovanja novinarke

Ljubljana, 13. marca - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je najostreje obsodilo ustrahovanje in žalitve novinarjev, ki se v vse bolj sovražnem in očitno vse bolj nevarnem okolju za novinarje stopnjujejo. Kot so sporočili, je tak tudi zadnji primer grožnje in poskus fizičnega napada na novinarko Večera Nino Ambrož, ki se je zgodil v torek.