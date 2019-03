V Osijek z visokimi cilji

Ljubljana, 13. marca - Hrvaški Osijek bo med 17. in 24. marcem gostil najboljše evropske strelke in strelce z zračnim orožjem. Na njem bo nastopilo 582 tekmovalcev in tekmovalk iz 46 držav, med njimi tudi 20 iz Slovenije. Največ možnosti za odmeven izid ima Živa Dvoršak, štirikratna finalistka in dobitnica bronaste kolajne z zračno puško iz danskega Odenseja 2013.