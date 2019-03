Adidas lani skoraj prepolovil dobiček

Frankfurt, 13. marca - Nemški proizvajalec športne opreme Adidas je lani ustvaril 1,7 milijarde evrov čistega dobička, kar je 45 odstotkov manj kot v predhodnem letu. Padec dobička so v družbi pripisali težavam z dobavo, saj so njihove proizvodne zmogljivosti polno zasedene. Prihodki družbe so na letni narasli za tri odstotke na 21,9 milijarde evrov.