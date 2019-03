V Volkswagnu napovedali dodatno ukinitev delovnih mest

Wolfsburg, 13. marca - V nemškem avtomobilskem proizvajalcu Volkswagnu so ob obstoječem načrtu prestrukturiranja, po katerem nameravajo do leta 2020 ukiniti 21.000 delovnih mest, napovedali, da jih bo pospešitev avtomatizacije terjala še med 5000 in 7000. Ob tem so dodali, da bodo delovna mesta ukinili predvsem s ponudbami za upokojitev zaposlenih.