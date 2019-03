Na URI Soča danes že 27. bolnišnične olimpijske igre

Ljubljana, 14. marca - Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča (URI Soča) bodo danes med 15. in 17. uro potekale že 27. bolnišnične olimpijske igre. Mlade olimpijke in olimpijci, pacienti otroškega oddelka URI Soča, se bodo tako pomerili v posebnih olimpijskih športnih disciplinah, so sporočili z inštituta.