Krajani Ceršaka doslej neuspešni v boju proti kompostarni

Šentilj, 13. marca - Krajani Ceršaka v občini Šentilj so na torkovem zboru znova opozorili na neznosno življenje ob kompostarni. Zaradi smradu in občasnega množičnega pojava muh so se že pred dvema letoma organizirali v civilno iniciativo, ki zahteva odpravo škodljivih vplivov, a pri tem doslej kljub podpori vodstva občine doslej niso bili uspešni.