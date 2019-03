Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 13. marca - Na vetru izpostavljenih mestih je sneg spihan do trde in deloma poledenele podlage. Snežna odeja je večinoma dobro preobražena, le v osojah visokogorja so mesta s slabo preobraženo snežno odejo. Tam so zaradi vetra še prisotne klože, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.